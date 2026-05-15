¿Las plantas hablan? Lo que revela la ciencia sobre cómo reaccionan al entorno

¿Ha escuchado que las plantas hablan? Las plantas no escuchan como los seres humanos. Sin embargo, investigaciones muestran que reaccionan a estímulos del entorno como vibraciones, luz, contacto y sonido.



La ingeniera agrónoma Jilma Ramírez explica que algunos estímulos pueden influir en el crecimiento y desarrollo de las plantas dentro de ambientes saludables.



Desde un vivero mostraremos curiosidades sobre la forma en que la naturaleza responde a las condiciones del entorno.



En el video adjunto podrá escuchar sonidos relacionados con procesos naturales.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.