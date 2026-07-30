Las claves para crear un currículo que destaque entre otros candidatos

Buscar trabajo exige nuevas estrategias. La mayoría de las empresas recibe cientos de currículos en formato digital. Un documento claro y bien elaborado puede marcar la diferencia en un proceso de selección.

La hoja de vida debe comunicar la experiencia, las capacidades y el valor que una persona puede aportar a una empresa. También debe presentar la información de forma ordenada, directa y fácil de leer.

La coach ejecutiva Sharon Méndez comparte recomendaciones para construir un currículo más atractivo y competitivo.

Entre los principales consejos destaca mantener un diseño limpio y claro. También recomienda adaptar el documento a cada puesto de trabajo y destacar logros y resultados.

El currículo debe incluir habilidades técnicas y blandas relacionadas con el puesto. También conviene eliminar información innecesaria o desactualizada.

En la entrevista adjunta, Sharon Méndez explica cuáles son los errores más comunes al elaborar una hoja de vida. Además, comparte consejos para destacar entre otros candidatos y aumentar las posibilidades de avanzar en un proceso de contratación.

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