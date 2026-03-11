La “segunda pandemia”: muertes en carretera

Las carreteras del país siguen cobrando vidas y las cifras preocupan a las autoridades. Solo el año anterior murieron 572 personas en accidentes de tránsito, la cifra más alta registrada en Costa Rica, según datos del área de Investigación y Estadística del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Detrás de estos números hay un patrón claro: los hombres jóvenes, especialmente entre los 19 y los 30 años, son quienes más protagonizan los siniestros viales (ver video adjunto).

Las estadísticas también señalan los momentos de mayor peligro. Los fines de semana, durante la noche y la madrugada, se combinan tres factores que elevan el riesgo: exceso de velocidad, consumo de alcohol y conductas temerarias al volante.

Para analizar este fenómeno y comprender qué hay detrás de estas decisiones al conducir, conversamos con el psicólogo Wálter Salazar y con Jeffrey Cervantes, director ejecutivo del Cosevi.



