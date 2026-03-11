EN VIVO
La “segunda pandemia”: muertes en carretera

Los decesos por accidentes de tránsito alcanzaron su cifra más alta en Costa Rica, con 572 fallecidos en un año.

Por Teletica.com Redacción 11 de marzo de 2026, 9:56 AM

Las carreteras del país siguen cobrando vidas y las cifras preocupan a las autoridades. Solo el año anterior murieron 572 personas en accidentes de tránsito, la cifra más alta registrada en Costa Rica, según datos del área de Investigación y Estadística del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Detrás de estos números hay un patrón claro: los hombres jóvenes, especialmente entre los 19 y los 30 años, son quienes más protagonizan los siniestros viales (ver video adjunto).

Las estadísticas también señalan los momentos de mayor peligro. Los fines de semana, durante la noche y la madrugada, se combinan tres factores que elevan el riesgo: exceso de velocidad, consumo de alcohol y conductas temerarias al volante.

Para analizar este fenómeno y comprender qué hay detrás de estas decisiones al conducir, conversamos con el psicólogo Wálter Salazar y con Jeffrey Cervantes, director ejecutivo del Cosevi.

