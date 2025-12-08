La sabiduría eterna de quienes nos criaron

Todos hemos escuchado ese consejo oportuno que llega de la boca de mamá, papá o de algún adulto mayor que marcó nuestra vida. Son frases sencillas, pero cargadas de experiencia y sentido común, que siguen guiando incluso en los momentos más complejos.



En Buen Día recibimos a la psicóloga Leidyn Aguilar, quien nos ayudó a comprender por qué estos consejos continúan siendo valiosos y cómo podemos integrarlos en nuestra rutina para vivir de manera más consciente y equilibrada (ver video adjunto en la portada).



Una conversación que honra la memoria, celebra la experiencia y nos recuerda que la sabiduría no pasa de moda.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.