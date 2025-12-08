Estilo de Vida
La sabiduría eterna de quienes nos criaron
La psicóloga Leidyn Aguilar explica cómo estas enseñanzas simples, pero valiosas, pueden integrarse en la rutina para vivir de manera más consciente y equilibrada.
Todos hemos escuchado ese consejo oportuno que llega de la boca de mamá, papá o de algún adulto mayor que marcó nuestra vida. Son frases sencillas, pero cargadas de experiencia y sentido común, que siguen guiando incluso en los momentos más complejos.
En Buen Día recibimos a la psicóloga Leidyn Aguilar, quien nos ayudó a comprender por qué estos consejos continúan siendo valiosos y cómo podemos integrarlos en nuestra rutina para vivir de manera más consciente y equilibrada (ver video adjunto en la portada).
Una conversación que honra la memoria, celebra la experiencia y nos recuerda que la sabiduría no pasa de moda.
