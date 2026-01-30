La piangua: sabor y tradición que distingue a Colorado de Abangares

Costa Rica es cultura, historia y buena comida, y Colorado de Abangares es prueba de ello. Esta comunidad, reconocida como la tierra de la piangua, es cuna de recetas tradicionales elaboradas con este nutritivo y delicioso alimento.

En Buen Día preparamos un exquisito arroz con piangua y conversamos sobre el Festival de la Piangua, una celebración que promete alegría, identidad y tradición para Abangares y para todos los costarricenses que deseen ser parte de la fiesta.



