EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

La piangua: sabor y tradición que distingue a Colorado de Abangares

Este alimento tradicional protagoniza recetas típicas y el Festival de la Piangua.

Por Teletica.com Redacción 30 de enero de 2026, 9:39 AM

Costa Rica es cultura, historia y buena comida, y Colorado de Abangares es prueba de ello. Esta comunidad, reconocida como la tierra de la piangua, es cuna de recetas tradicionales elaboradas con este nutritivo y delicioso alimento. 

En Buen Día preparamos un exquisito arroz con piangua y conversamos sobre el Festival de la Piangua, una celebración que promete alegría, identidad y tradición para Abangares y para todos los costarricenses que deseen ser parte de la fiesta.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas