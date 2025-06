Jóvenes con síndrome de Down brillan como reporteros en revista digital

Hoy celebramos el talento, la inclusión y el poder de contar nuestras propias historias. En la casa de Buen Día recibimos a los talentosos reporteros de la revista ION Inclusiva, un proyecto digital pionero creado por la periodista Inés Sánchez.

Este espacio es protagonizado por su hija y otros jóvenes con síndrome de Down.



En esta plataforma, ellos no solo forman parte del equipo: son los reporteros, entrevistadores y narradores de sus propias vivencias. Su trabajo demuestra que el periodismo inclusivo no solo es posible, sino también necesario para visibilizar otras voces y realidades (ver video adjunto en la portada).



Con entusiasmo, compromiso y profesionalismo, estos jóvenes periodistas aportan nuevas perspectivas a temas de interés social, cultural y comunitario.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.