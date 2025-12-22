EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Hogar Gary: cuando la solidaridad se convierte en refugio

Conozca a Miguel Corrales y Rosibel Cervantes, una pareja que transformó la empatía en un espacio de acompañamiento para personas en momentos difíciles.

Por Teletica.com Redacción 22 de diciembre de 2025, 9:11 AM

El espíritu navideño también se refleja en acciones concretas de amor y compromiso social.

En Buen Día, le presentamos la historia de Miguel Corrales y Rosibel Cervantes, una pareja que transformó la empatía en un espacio de acompañamiento para personas en momentos difíciles.

Ellos son los fundadores del Hogar Gary, un proyecto que ofrece refugio, compañía y esperanza a quienes enfrentan problemas de salud, soledad o incertidumbre (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

InstagramTeleticacom

Tags
Más notas