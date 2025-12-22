Hogar Gary: cuando la solidaridad se convierte en refugio

El espíritu navideño también se refleja en acciones concretas de amor y compromiso social.



En Buen Día, le presentamos la historia de Miguel Corrales y Rosibel Cervantes, una pareja que transformó la empatía en un espacio de acompañamiento para personas en momentos difíciles.



Ellos son los fundadores del Hogar Gary, un proyecto que ofrece refugio, compañía y esperanza a quienes enfrentan problemas de salud, soledad o incertidumbre (ver video adjunto).



