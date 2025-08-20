Estilo de Vida
Hipertensión en jóvenes: el riesgo silencioso que crece en Costa Rica
La hipertensión ya no es exclusiva de adultos mayores: crece entre adolescentes y jóvenes, y puede pasar inadvertida hasta causar serios problemas.
La hipertensión arterial ya no es una condición exclusiva de los adultos mayores. Cada vez más adolescentes y adultos jóvenes presentan cifras elevadas de presión, en muchos casos sin síntomas evidentes (ver video adjunto en la portada).
Aprender a medirse correctamente la presión y reconocer cuándo una cifra debe generar preocupación puede marcar la diferencia entre una vida saludable y futuras complicaciones cardiovasculares.
La doctora Juliana Salas, cardióloga, explica la importancia de conversar este tema en casa y de detectar a tiempo esta silenciosa pero peligrosa condición.
