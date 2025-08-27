¿Hacer un fondo de emergencia aunque tenga deudas? Aquí le damos una guía
Incluso con pagos pendientes, ahorrar un fondo puede ser su salvavidas financiero.
Muchos creen que ahorrar es imposible cuando hay deudas. Sin embargo, como explicó la asesora financiera Carolina Montero en Buen Día, es precisamente en esos momentos cuando un fondo de emergencia cobra mayor importancia.
Al igual que en una piscina profunda, un imprevisto financiero puede hacerlo sentir que se ahoga. Pero tener un fondo —aunque sea pequeño— le da tiempo y estabilidad para reorganizarse. Durante la entrevista, Montero comparte una fórmula sencilla para empezar, incluso si sus ingresos se van casi por completo en pagos.
Con pasos claros como ordenar las deudas y definir un monto fijo para ahorrar, usted también puede construir ese salvavidas que, llegado el momento, podría marcar la diferencia.
Repase el video completo para aprender cómo empezar hoy mismo.
