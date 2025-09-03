Guía práctica para apelar una multa de tránsito en Costa Rica

Recibir una infracción de tránsito siempre genera dudas: ¿cuántos tipos de multas existen?, ¿cuáles conllevan sanciones más severas?, ¿cómo se puede apelar una boleta si se considera injusta?



El abogado y notario Pedro Valverde responde estas y otras preguntas hoy en Buen Día (ver video adjunto en la portada).



El especialista detalló los diferentes tipos de multas que contempla la legislación costarricense y ofreció una guía práctica sobre los pasos a seguir para apelar, garantizando así el derecho a la defensa.

