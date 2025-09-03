EN VIVO
Guía práctica para apelar una multa de tránsito en Costa Rica

El abogado Pedro Valverde explica los tipos de multas de tránsito que existen y las formas en las que los conductores pueden ejercer su derecho a la defensa.

Por Teletica.com Redacción |3 de septiembre de 2025, 9:33 AM

Recibir una infracción de tránsito siempre genera dudas: ¿cuántos tipos de multas existen?, ¿cuáles conllevan sanciones más severas?, ¿cómo se puede apelar una boleta si se considera injusta?

El abogado y notario Pedro Valverde responde estas y otras preguntas hoy en Buen Día (ver video adjunto en la portada).

El especialista detalló los diferentes tipos de multas que contempla la legislación costarricense y ofreció una guía práctica sobre los pasos a seguir para apelar, garantizando así el derecho a la defensa.

