Gloriana, la joven gimnasta que hizo historia para Costa Rica

Con solo 18 años, Gloriana ya ha escrito su nombre con mayúsculas en la historia del deporte costarricense. La joven gimnasta conquistó cinco medallas de oro en los Juegos Centroamericanos celebrados en Guatemala, destacando no solo por su técnica impecable, sino también por su disciplina y determinación.

En Buen Día revivimos junto a ella los momentos más emocionantes de su participación: sus rutinas, el orgullo del podio y la emoción de escuchar el nombre de Costa Rica resonando en lo más alto (ver video adjunto).

Una historia que inspira y demuestra que el esfuerzo constante, acompañado del talento, puede llevar a una joven atleta a conquistar grandes sueños.