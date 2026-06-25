Geriatra recomienda esta rutina diaria para fortalecer su memoria

El cerebro necesita estímulos constantes para mantener sus capacidades con el paso de los años. Las actividades mentales y físicas ayudan a fortalecer distintas funciones cognitivas.

Un especialista en Geriatría explicó una rutina práctica con ejercicios que buscan activar áreas relacionadas con la atención, las funciones ejecutivas, el lenguaje, la memoria y el movimiento.

Estas actividades pueden favorecer la concentración, estimular el razonamiento y apoyar la independencia en las tareas diarias.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.

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