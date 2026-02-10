Fondo de Capitalización Laboral: la decisión que puede marcar su futuro financiero

El Fondo de Capitalización Laboral (FCL) es un ahorro que forma parte de la cesantía del trabajador y que es aportado por el patrono, equivalente al 1,5 % mensual del salario, más los rendimientos que genera con el tiempo.

En este 2026 se cumple un nuevo quinquenio, lo que permitirá a muchas personas retirar estos recursos a partir de abril si así lo desean (ver video adjunto en la portada).

La pregunta es inevitable: ¿qué conviene hacer con ese dinero? ¿Usarlo para gastos inmediatos, guardarlo como ahorro o ponerlo a trabajar mediante una inversión? Sobre estas decisiones y su impacto en la estabilidad financiera, conversamos con la especialista Adriana Madrigal.

