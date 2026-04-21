¿Firmar como fiador puede salirle caro? Lo que nadie le advierte antes de asumir esa deuda

Según la encuesta de actualidades 2025 de la Universidad de Costa Rica, casi el 47% de los hogares costarricenses reporta tener al menos una deuda, lo que evidencia la importancia de conocer bien las responsabilidades financieras antes de firmar como fiador.

Ser fiador significa asumir una obligación legal solidaria: si la persona deudora no paga, la entidad puede cobrarle directamente a usted, incluso mediante embargo salarial o judicial, según la normativa civil costarricense y criterios del sistema bancario nacional.

Estas recomendaciones se deben tomar en cuenta antes de asumir esta responsabilidad:

​Solicitar copia del contrato antes de firmar

Verificar capacidad de pago del deudor

Asegurarse de que es una persona de confianza

Especialistas recomiendan no firmar como fiador si el compromiso supera su capacidad económica, ya que legalmente puede convertirse en su responsabilidad total.

En el video adjunto le explicamos qué puede hacer si ya firmó como fiador y el crédito dejó de pagarse.



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