¿Existe realmente el "instinto femenino"? Esto explica la Psicología

¿Alguna vez sintió que algo iba a ocurrir y, al final, sucedió? Muchas personas describen esa experiencia como "instinto femenino" o "sexto sentido". El tema genera interés desde hace muchos años.

La Psicología ofrece una explicación diferente. La intuición puede surgir del reconocimiento de patrones, la experiencia y la capacidad para identificar señales sutiles en el entorno.

La especialista Gloriana Mora conversó con Buen Día sobre el origen de la intuición. También explicó cómo funciona este proceso y cuál es su utilidad al momento de tomar decisiones.

Repase la entrevista completa en el video adjunto.

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