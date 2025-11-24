Evite errores y engaños: recomendaciones para un Viernes Negro seguro

El Viernes Negro suele llegar cargado de ofertas atractivas, pero también de riesgos: errores en los precios, promociones poco claras y compras impulsivas que terminan en quejas o pérdidas.

Para minimizar estos riesgos, Cynthia Zapata, de la Dirección de Apoyo al Consumidor del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), detalla el instructivo que, según afirma, toda persona debería seguir antes, durante y después de adquirir un producto en esta fecha de alto movimiento comercial.