Estos son los electrodomésticos que más elevan su recibo de luz

La olla arrocera, la licuadora, la cocina eléctrica y hasta los ventiladores forman parte de la rutina diaria en los hogares. Sin embargo, su uso también influye directamente en la factura de electricidad.

En la entrevista que aparece en la portada, el ingeniero eléctrico Yitzhak Oviedo detalla cuáles son los aparatos que más consumen energía y ofrece recomendaciones para disminuir el gasto sin dejar de utilizarlos.

Entre los consejos destacan aprovechar los horarios de menor consumo, evitar mantener equipos enchufados sin uso y optar por electrodomésticos de bajo consumo energético (repase la información en el video adjunto).

“El ahorro no depende de dejar de usar lo que necesitamos, sino de cómo lo usamos”, recalca Oviedo.

