Estas son las carreras técnicas con mayor demanda laboral en Costa Rica

Cada vez más personas optan por carreras técnicas para mejorar sus oportunidades laborales en menos tiempo. Estas formaciones destacan por su enfoque práctico y por facilitar una rápida incorporación al mercado de trabajo.



El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece programas en áreas con alta demanda, principalmente en sectores tecnológicos, administrativos y de servicios.



Las capacitaciones permiten desarrollar habilidades específicas en periodos más cortos que una carrera universitaria tradicional y, en muchos casos, favorecen el acceso a empleo de forma más rápida.



En Buen Día le contamos cuáles son las carreras técnicas con mayor demanda y cómo pueden impulsar su crecimiento profesional.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.