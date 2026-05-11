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Estas son las carreras técnicas con mayor demanda laboral en Costa Rica

Este tipo de formación se ha convertido en una alternativa para quienes buscan capacitarse en menos tiempo y acceder a nuevas oportunidades.

Por Teletica.com Redacción 11 de mayo de 2026, 9:30 AM

Cada vez más personas optan por carreras técnicas para mejorar sus oportunidades laborales en menos tiempo. Estas formaciones destacan por su enfoque práctico y por facilitar una rápida incorporación al mercado de trabajo.

El Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) ofrece programas en áreas con alta demanda, principalmente en sectores tecnológicos, administrativos y de servicios.

Las capacitaciones permiten desarrollar habilidades específicas en periodos más cortos que una carrera universitaria tradicional y, en muchos casos, favorecen el acceso a empleo de forma más rápida.

En Buen Día le contamos cuáles son las carreras técnicas con mayor demanda y cómo pueden impulsar su crecimiento profesional.

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