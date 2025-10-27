Esta idea tica le devuelve movimiento y felicidad a los animales

Aly es una perrita que volvió a correr en la playa gracias a una silla de ruedas diseñada especialmente para ella. Detrás de este gesto de amor y creatividad está Andrea Siliezar, fundadora de “Animaladas con Ruedas”, un proyecto costarricense que fabrica estructuras personalizadas para mascotas con discapacidad.

La iniciativa nació con el propósito de devolver movilidad y calidad de vida a animales que, por enfermedad, accidente o vejez, perdieron la capacidad de caminar. Cada estructura es adaptada a las necesidades y tamaño de la mascota, lo que les permite volver a desplazarse, jugar y disfrutar con libertad.

El trabajo de Andrea combina sensibilidad, conocimiento técnico y un profundo amor por los animales. Gracias a su esfuerzo, historias como la de Aly se repiten en todo el país, recordando que con ingenio y empatía se pueden transformar vidas.