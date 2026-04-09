¿Está confundiendo amistad con amor? Estas señales pueden aclarar lo que siente

A veces una amistad cercana evoluciona y aparecen sentimientos nuevos que generan dudas, ilusión o incluso confusión emocional.

Este proceso es más común de lo que muchas personas creen y suele ocurrir cuando existe confianza, cercanía y apoyo entre dos personas.

Especialistas en salud emocional explican que compartir experiencias significativas, sentirse escuchado y mantener comunicación frecuente puede fortalecer el vínculo afectivo hasta transformarlo en atracción o enamoramiento.

También es importante recordar que no todas las amistades evolucionan hacia una relación de pareja, y eso no significa que el vínculo pierda valor.

En el video adjunto de Buen Día le explicamos por qué ocurre esta transición emocional y cómo puede manejarla de manera sana para proteger su bienestar y sus relaciones.



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