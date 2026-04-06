Errores al construir casa que pueden salir muy caros y cómo evitarlos

​Construir casa es uno de los proyectos más importantes en la vida de muchas personas, pero también puede convertirse en una experiencia estresante si no se toman decisiones informadas desde el inicio.

Aspectos como la planificación del presupuesto, la elección del terreno, la asesoría profesional adecuada y la revisión de permisos son claves para evitar atrasos, gastos inesperados o cambios que afecten el resultado (ver video adjunto).

Hoy en Buen Día le compartimos recomendaciones prácticas que podrían ayudarle a tomar decisiones más seguras antes de iniciar su proyecto. Consejos claros y útiles para que su proceso de construcción avance con mayor tranquilidad.

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