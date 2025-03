Erick Marín, el jugador que venció al cáncer tres veces y sigue de pie

En la vida de los atletas, las caídas son parte del camino. Pero hay pruebas que van más allá del terreno de juego, retos que exigen una fuerza diferente. Para Erick Marín, futbolista costarricense con trayectoria en la Primera y Segunda División, ese desafío llegó de forma inesperada: el cáncer.



A los 32 años, cuando su carrera seguía activa y su pasión por el fútbol intacta, recibió un diagnóstico que cambiaría su vida para siempre. Lo que vino después no fue un partido más, sino una verdadera batalla.



Tres veces enfrentó la enfermedad. Tres veces sintió el peso del miedo, la incertidumbre y el dolor. Pero también, tres veces se levantó.



Esa misma fortaleza que lo mantuvo firme en la cancha fue la que lo sostuvo en los momentos más difíciles. Su espíritu de lucha, su fe y su amor por la vida lo impulsaron a no rendirse.



Hoy, Erick Marín no solo es recordado por sus jugadas, sino por su historia. Una historia que conmueve, que inspira y que nos recuerda que, incluso en los días más oscuros, es posible salir adelante.



Repase su testimonio completo en el video adjunto.

