Entrevistas laborales: qué buscan realmente los reclutadores

Una entrevista laboral puede definir una oportunidad profesional, pero también convertirse en una fuente de ansiedad. En Buen Día abordamos este momento desde una perspectiva práctica y realista.

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, analiza cuáles son las preguntas que más ponen en aprietos a los candidatos y qué buscan realmente los reclutadores al hacerlas.

Además, ofrece claves para responder con claridad, seguridad y coherencia, sin perder la autenticidad. Una guía útil para usted o para cualquiera que esté enfrentando el reto de una entrevista de trabajo (ver video adjunto).



