Entrevistas laborales: qué buscan realmente los reclutadores

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, explica cuáles son las preguntas más difíciles y cómo responder con confianza sin perder autenticidad.

Por Teletica.com Redacción 19 de enero de 2026, 10:27 AM

Una entrevista laboral puede definir una oportunidad profesional, pero también convertirse en una fuente de ansiedad. En Buen Día abordamos este momento desde una perspectiva práctica y realista.

Vanessa Gibson, directora de Clima de Inversión de CINDE, analiza cuáles son las preguntas que más ponen en aprietos a los candidatos y qué buscan realmente los reclutadores al hacerlas. 

Además, ofrece claves para responder con claridad, seguridad y coherencia, sin perder la autenticidad. Una guía útil para usted o para cualquiera que esté enfrentando el reto de una entrevista de trabajo (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

