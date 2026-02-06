Entre lo real y lo fantástico: el universo visual de Luis Solano Pochet

Las imágenes que le mostramos despiertan emociones, asombro y preguntas. ¿Realmente fueron tomadas por un costarricense? La respuesta es sí (ver video adjunto).

En Buen Día recibimos a Luis Solano Pochet, fotógrafo profesional, artista visual y fundador de To The Wonder, una iniciativa con la que lidera expediciones fotográficas en más de 20 países.

Reconocido por fusionar lo real y lo fantástico, Luis comparte su historia, su proceso creativo y el mensaje que impulsa a quienes sueñan con atreverse y crear experiencias extraordinarias.



