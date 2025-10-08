EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Embargos judiciales en Costa Rica: pasos para proteger sus derechos

La abogada Michelle Allen, especialista en el tema, explica qué hacer para evitar mayores complicaciones.

Por Teletica.com Redacción 8 de octubre de 2025, 9:30 AM

En 2019, se registraron cerca de 800 mil expedientes de cobro judicial en Costa Rica, incluyendo más de 24 mil casos de ejecución hipotecaria y 16 mil de ejecuciones prendarias.

¿Qué pasos debe seguir si enfrenta un cobro judicial? La abogada Michelle Allen, especialista en el tema, explica qué hacer para proteger sus derechos y evitar mayores complicaciones (repase la información en el video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas