Embargos judiciales en Costa Rica: pasos para proteger sus derechos
La abogada Michelle Allen, especialista en el tema, explica qué hacer para evitar mayores complicaciones.
En 2019, se registraron cerca de 800 mil expedientes de cobro judicial en Costa Rica, incluyendo más de 24 mil casos de ejecución hipotecaria y 16 mil de ejecuciones prendarias.
¿Qué pasos debe seguir si enfrenta un cobro judicial? La abogada Michelle Allen, especialista en el tema, explica qué hacer para proteger sus derechos y evitar mayores complicaciones (repase la información en el video adjunto).
