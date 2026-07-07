Elija el préstamo que más le conviene con estos consejos financieros

Solicitar un préstamo requiere analizar varios factores antes de firmar un contrato. La tasa de interés, el plazo y los costos adicionales pueden cambiar el valor final del financiamiento.

En Costa Rica se actualizaron los topes de usura, que establecen los límites máximos de interés para ciertos tipos de crédito. Sin embargo, los especialistas recomiendan revisar más detalles antes de elegir una opción.

Una cuota mensual baja puede parecer atractiva, pero un plazo más extenso o cargos adicionales pueden aumentar el costo total del préstamo.

Antes de solicitar un crédito, tome en cuenta estos aspectos:

Compare la tasa de interés y el costo total del préstamo.

Revise el plazo de financiamiento.

Consulte si existen comisiones, seguros u otros cargos.

Verifique que la cuota se ajuste a su capacidad de pago.

Lea todas las condiciones antes de firmar.

“Comparar diferentes opciones de crédito puede ayudarle a ahorrar cientos de miles o incluso millones de colones”.

La asesora financiera Adriana Madrigal explica cómo evaluar alternativas de financiamiento y cuáles factores pueden influir en el costo final de un préstamo.

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