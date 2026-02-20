Eduardo Delvo: el médico que escucha las historias de la ciudad

Caminar por la ciudad puede ser un acto cotidiano. Pero para Eduardo Delvo, cada paso es un viaje al pasado. Médico de profesión e historiador de corazón, observa edificios, calles y plazas con una mirada entrenada para descubrir secretos que muchos pasan por alto.

En el set de Buen Día, Delvo comparte cómo transforma datos históricos en relatos cercanos que cautivan a miles de seguidores en redes sociales. Su pasión no solo rescata anécdotas y personajes, sino que fortalece la identidad y el orgullo por nuestras raíces (ver video adjunto).

A través de su trabajo, usted podrá redescubrir Costa Rica con nuevos ojos y, quizás, aprender a mirar su entorno con mayor curiosidad. Una conversación que promete enamorarlo un poco más de nuestra historia.



