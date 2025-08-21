¿Dudas sobre su contrato de alquiler? Aclaramos todo lo que necesita saber

Los contratos de arrendamiento pueden ser complicados y generar muchas dudas, tanto para propietarios como para inquilinos.



La licenciada Imperia Sandoval explicó los derechos y responsabilidades de ambas partes, así como los aspectos legales que deben tenerse en cuenta, desde las fechas de pago hasta las visitas a la propiedad (ver video adjunto en la portada).



Si está buscando claridad sobre su situación, no se pierda estos consejos esenciales.



