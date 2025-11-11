Estilo de Vida
Discriminación, pensiones y salud: los retos que más golpean a los adultos mayores en el trabajo
Permanecer activo aporta estabilidad, pero también expone a discriminación y barreras para pensionarse. Un especialista explica cómo defender los derechos laborales de este sector.
Hoy, más de 100 mil personas mayores trabajan en el país, ya sea por necesidad económica o por decisión personal.
Su aporte es innegable: experiencia, disciplina y estabilidad en los equipos de trabajo. Sin embargo, para muchos, continuar empleados después de los 60 años implica enfrentar un panorama complejo, marcado por la discriminación por edad, limitaciones de salud y las dificultades para completar los requisitos de pensión.
El abogado Joaquín Acuña estuvo en Buen Día para responder estas preguntas y analizar cómo el país puede valorar mejor la contribución de este grupo cada vez más activo.
