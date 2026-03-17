Despido laboral en Costa Rica: conozca sus derechos y prestaciones

Perder un empleo siempre genera dudas e incertidumbre, pero no todos los despidos son iguales. En Costa Rica, el Código de Trabajo de Costa Rica establece diferencias claras entre el despido con responsabilidad patronal y el despido sin responsabilidad patronal.

Cada uno tiene implicaciones distintas para la persona trabajadora, especialmente en lo que respecta al pago de prestaciones y derechos laborales.

Para aclarar estas diferencias, en Buen Día conversamos con la abogada Lucía Solórzano, quien explica qué significa cada tipo de despido y qué debe saber usted para proteger sus derechos laborales.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.