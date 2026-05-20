Derechos laborales que deben conocer las personas adultas mayores en Costa Rica

En Costa Rica, más de 113.600 personas mayores de 65 años continúan activas en el mercado laboral. Algunas trabajan por necesidad económica. Otras buscan desarrollo personal o mantenerse activas.



Muchas desconocen sus derechos laborales y las protecciones establecidas por la ley.



Entre los principales derechos destacan el salario y las prestaciones de ley, la protección contra la discriminación laboral, el acceso a condiciones dignas de trabajo, las vacaciones, el aguinaldo y el respeto a jornadas y descansos.



Empleadores y trabajadores deben conocer las obligaciones legales y promover ambientes laborales respetuosos.



En la entrevista que aparece en la portada de este artículo, aclaramos dudas frecuentes sobre los derechos laborales de las personas adultas mayores en Costa Rica.



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