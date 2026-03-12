EN VIVO
De ventanita a experiencia cultural: la historia del restaurante Monchadeho

En Oreamuno de Cartago, este negocio combina arte, cultura y gastronomía en una propuesta que rescata ingredientes y tradiciones ticas.

Por Teletica.com Redacción 12 de marzo de 2026, 9:58 AM

En Oreamuno de Cartago existe un lugar donde el arte, la cultura y la gastronomía costarricense se encuentran en cada plato. Se trata de Monchadeho, un restaurante que nació de forma sencilla, como una pequeña ventanita, y que con el tiempo se ha transformado en un espacio lleno de creatividad.

Detrás de este proyecto está Alonso Rubí, chef y artista plástico, quien ha logrado fusionar sus dos pasiones para contar historias del país a través de la comida. 

Cada propuesta culinaria busca rescatar tradiciones, ingredientes y elementos culturales que forman parte de la identidad costarricense (ver video adjunto).

