De ventanita a experiencia cultural: la historia del restaurante Monchadeho

En Oreamuno de Cartago existe un lugar donde el arte, la cultura y la gastronomía costarricense se encuentran en cada plato. Se trata de Monchadeho, un restaurante que nació de forma sencilla, como una pequeña ventanita, y que con el tiempo se ha transformado en un espacio lleno de creatividad.

Detrás de este proyecto está Alonso Rubí, chef y artista plástico, quien ha logrado fusionar sus dos pasiones para contar historias del país a través de la comida.

Cada propuesta culinaria busca rescatar tradiciones, ingredientes y elementos culturales que forman parte de la identidad costarricense (ver video adjunto).

