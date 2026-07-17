¿Cuánto cuesta conocer las siete maravillas del mundo moderno?

Las siete maravillas del mundo moderno atraen a millones de viajeros cada año. Cada destino reúne historia, cultura y arquitectura reconocidas a nivel internacional.

En Buen Día realizamos un recorrido por estos lugares emblemáticos. Además, analizamos cuánto podría costar convertir este viaje en realidad.

En el video adjunto, el periodista de viajes Enrique Rivas comparte consejos para planificar el recorrido y elegir cuál de estas maravillas podría convertirse en su próximo destino.

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