¿Cuánto cuesta asegurar mi casa contra inundaciones?

Tras las recientes lluvias e inundaciones en distintas zonas del país, muchas personas han comenzado a valorar la importancia de asegurar su vivienda, e incluso su menaje, ante posibles daños por exceso de agua.



Pero, ¿cuánto cuesta realmente una póliza de este tipo? ¿Qué requisitos se deben cumplir y qué aspectos cubre exactamente? (repase la información en el video adjunto).



Para aclarar estas dudas y guiarnos en el proceso, conversamos con Karla Huezo, experta en seguros del Instituto Nacional de Seguros (INS), quien nos explica cómo este respaldo puede marcar la diferencia entre una emergencia manejable y una pérdida total.



Desde coberturas básicas hasta pólizas más completas, esta entrevista le ayudará a tomar decisiones informadas para proteger su hogar y su tranquilidad.

