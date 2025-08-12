Créditos hipotecarios: estrategias para lograr que su solicitud sea aprobada

En Costa Rica, más de 200 mil créditos hipotecarios están activos en el sistema financiero formal, según datos del Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras.



De estos, más del 65% corresponden a personas de entre 30 y 50 años, un segmento que sigue buscando oportunidades para cumplir el sueño de la vivienda propia. Sin embargo, no todas las solicitudes logran aprobación (ver video adjunto en la portada).



¿Cómo aumentar las posibilidades de que su solicitud sea aceptada? El experto en finanzas, Rodrigo Cubero, ofrece consejos clave sobre los factores que las entidades financieras consideran y cómo prepararse para presentar una solicitud sólida. Descubra los pasos esenciales que pueden marcar la diferencia en la obtención de un crédito hipotecario.

