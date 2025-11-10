Convivir con perros: guía legal para dueños responsables

Más de la mitad de los hogares costarricenses tienen al menos un perro; pero ¿conoce las responsabilidades legales que esto implica?



La abogada Angie Portela explica los derechos de los tutores y las obligaciones de quienes conviven con estos animales, así como las acciones legales en casos de mordeduras, daños o abandono (ver video adjunto).



Una guía esencial para cuidar a su mascota y respetar la ley.



