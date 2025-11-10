EN VIVO
Convivir con perros: guía legal para dueños responsables

Conozca las responsabilidades legales de los tutores y cómo proteger a su mascota y a la comunidad cumpliendo la normativa vigente.

Por Teletica.com Redacción 10 de noviembre de 2025, 9:33 AM

Más de la mitad de los hogares costarricenses tienen al menos un perro; pero ¿conoce las responsabilidades legales que esto implica?

La abogada Angie Portela explica los derechos de los tutores y las obligaciones de quienes conviven con estos animales, así como las acciones legales en casos de mordeduras, daños o abandono (ver video adjunto).

Una guía esencial para cuidar a su mascota y respetar la ley.

