Conozca el nuevo procedimiento digital para trámites de pensión alimentaria

Las personas involucradas en un proceso de pensión alimentaria cuentan ahora con un procedimiento digital para gestionar una de las medidas más importantes ante el incumplimiento de la obligación de pago. Esta opción evita el traslado hasta el juzgado en los casos habilitados por el sistema judicial.

El abogado Denis Solano explicó en Buen Día cómo funciona esta herramienta y cuáles pasos deben seguir las personas con un proceso de pensión alimentaria.

El procedimiento contempla una gestión digital y establece requisitos para realizar el trámite. También permite solicitar las medidas disponibles según cada caso.

Durante la entrevista, Solano explicó en qué consiste el procedimiento, cuáles son los requisitos y cómo utilizar la plataforma paso a paso.

El especialista también recordó los derechos y las obligaciones de las personas que reciben la pensión y de quienes deben pagarla.

En el video adjunto encontrará una guía práctica sobre este cambio y las herramientas disponibles para realizar las gestiones relacionadas con los procesos de pensión alimentaria.

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