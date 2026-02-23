Conozca al hombre que se convirtió en un ángel para perros y gatos en Esparza

Desde Esparza, Puntarenas, surge una historia que conmueve. Alexander González Solís se ha convertido en un verdadero ángel para decenas de perros y gatos en condición de abandono.

En Buen Día conversamos con este vecino puntarenense que decidió abrir su corazón y su hogar a los animales más vulnerables. ¿Cómo nació su amor por el rescate? ¿Qué ocurre desde el momento en que encuentra a un animal en la calle hasta que logra recuperarlo? ¿Cuántos tiene actualmente bajo su cuidado y cuál es el mayor reto que enfrenta? (Ver video adjunto).

Más allá del esfuerzo económico y físico, don Alexander comparte lo que siente cada vez que uno de sus rescatados encuentra un hogar definitivo. Una entrevista que, sin duda, le recordará a usted el poder de la empatía y la solidaridad.

