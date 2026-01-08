Conduzca mejor y gaste menos combustible en vacaciones

El consumo de combustibles en Costa Rica alcanzó cifras récord en 2024, reflejo de una mayor movilidad en nuestras carreteras. En temporada de vacaciones, este gasto puede aumentar aún más si no se adoptan buenos hábitos de conducción.

La buena noticia es que usted puede ahorrar combustible, cuidar su vehículo y mantener la seguridad sin sacrificar comodidad.

Desde un auto, en Buen Día le compartimos recomendaciones prácticas: cómo acelerar correctamente, aprovechar mejor las marchas y frenar con técnica. Pequeños cambios en su forma de manejar pueden traducirse en un ahorro significativo y viajes más eficientes (ver video adjunto).



