¿Comprar o alquilar vivienda? Le ayudamos a tomar la mejor decisión

Según un estudio del periódico El Financiero, el precio del metro cuadrado en Costa Rica aumentó más de un 16% en solo dos años. En 2023, el valor rondaba los $877 (unos 443 mil colones), mientras que en 2025 alcanza ya los $1.021 (cerca de ₡515 mil).

Este panorama plantea una gran interrogante para muchas familias: ¿es mejor comprar o alquilar en estos momentos?

El asesor financiero Kevin Aguilar nos acompañó en Buen Día para ayudarle a analizar ambos escenarios y encontrar cuál opción se ajusta mejor a su realidad económica.