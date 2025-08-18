Comprar en línea puede ser cómodo y barato, pero ¿es seguro?

Ropa por menos de ₡5.000, accesorios, artículos para el hogar y mucho más: las plataformas de compras en línea con productos importados —principalmente desde China— se han vuelto una opción muy atractiva por sus precios bajos.



Sin embargo, también implican riesgos que deben considerarse antes de comprar.

El consultor digital Brian Salazar nos orienta, en Buen Día, sobre qué precauciones tomar, cómo identificar sitios confiables y qué hacer para evitar fraudes o estafas (ver entrevista completa en el video adjunto).



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.