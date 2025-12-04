Cómo proteger su pensión: consejos clave para todas las edades

¿Hace cuánto no revisa cómo viene su pensión? Tal vez la suya, la de su pareja, la de sus padres o incluso la de sus hijos que apenas empiezan a trabajar. Lo cierto es que la planificación previsional es un asunto familiar, y dejarlo para “después” puede salir caro.

En Buen Día, la experta en pensiones Karla Vindas nos acompañó para explicar las tres mejores prácticas que le ayudarán a proteger su retiro, sin importar si ya está cerca de la jubilación o si apenas comienza su vida laboral (ver video adjunto en la portada).

El mensaje es claro: cuidar de su futuro requiere decisión hoy. Una revisión a tiempo puede marcar la diferencia para usted y los suyos.

