Cómo lograr que sus redes sociales generen ventas reales

Tener presencia en redes sociales ya no es suficiente. Las plataformas digitales son una vitrina poderosa, pero solo si se usan con estrategia.

La experta en medios digitales Paola Fallas explica en Buen Día cómo transformar la simple publicación en un impulso real de ventas, especialmente en esta temporada alta.



Fallas invita a planificar cada movimiento: desde la creación de contenido que conecte con las emociones y necesidades del público, hasta la segmentación y medición de resultados para saber qué funciona y qué no.

Porque en el mundo digital —recuerda— no gana quien más publica, sino quien mejor comunica y convierte.



