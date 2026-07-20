Cómo fortalecer su perfil laboral después de los 40 años

Buscar trabajo después de los 40 años puede representar un reto. La experiencia laboral, las competencias adquiridas y la actualización profesional pueden convertirse en factores de gran valor durante un proceso de contratación.

En Buen Día, Alejandro Sandí, jefe de la Agencia Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo, compartió recomendaciones para fortalecer el perfil profesional y aprovechar las herramientas disponibles para encontrar nuevas oportunidades.

Durante la entrevista explicó:

Cómo presentar la experiencia laboral como una fortaleza.

Qué debe incluir un currículum actualizado.

Cómo utilizar las plataformas de empleo.

La importancia de mantener las habilidades actualizadas.

Estrategias para destacar durante una entrevista laboral.

En el video adjunto encontrará consejos prácticos para fortalecer su búsqueda de empleo y responder a las exigencias del mercado laboral.

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