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¿Cómo enfrentar el mercado laboral después de los 45 años?

La experiencia y la actualización profesional pueden marcar la diferencia.

Por Teletica.com Redacción 26 de mayo de 2026, 9:00 AM

Ingresar o mantenerse en el mercado laboral después de los 45 años puede representar un desafío. Los cambios tecnológicos, nuevas exigencias y prejuicios por edad influyen en este proceso. 

Sin embargo, la experiencia, la madurez y las habilidades blandas pueden abrir nuevas oportunidades laborales o impulsar emprendimientos. Fortalecer competencias digitales y destacar la trayectoria profesional son claves para mejorar las opciones de empleo. 

En el video adjunto analizamos los retos y oportunidades para esta población.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

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