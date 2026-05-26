Estilo de Vida
¿Cómo enfrentar el mercado laboral después de los 45 años?
La experiencia y la actualización profesional pueden marcar la diferencia.
Ingresar o mantenerse en el mercado laboral después de los 45 años puede representar un desafío. Los cambios tecnológicos, nuevas exigencias y prejuicios por edad influyen en este proceso.
Sin embargo, la experiencia, la madurez y las habilidades blandas pueden abrir nuevas oportunidades laborales o impulsar emprendimientos. Fortalecer competencias digitales y destacar la trayectoria profesional son claves para mejorar las opciones de empleo.
En el video adjunto analizamos los retos y oportunidades para esta población.
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