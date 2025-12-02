Cómo empacar ligero: los trucos que simplifican cualquier viaje

En Costa Rica sobran los rincones que le dejan sin aliento: playas que parecen pinturas —como Conchal o Mal País— y montañas que invitan a la desconexión total. Antes de hablar de equipaje, queremos recordarle esas maravillas naturales que siempre están a un paseo de distancia.

Y si a usted lo detiene el temor de empacar, hoy no tendrá excusa. La organizadora de espacios, Eileen Martínez, mostró técnicas simples y probadas para preparar un bulto perfecto de fin de semana: más orden, menos peso y cero estrés (ver video adjunto).

Entre dobleces inteligentes y selección práctica, descubrirá cómo llevar lo necesario sin cargar de más y así salir rumbo a esos paisajes espectaculares con total libertad.



