Cómo desinfectar correctamente su cocina para evitar enfermedades

Aunque el lavado diario de utensilios es una práctica común, estudios sobre inocuidad alimentaria advierten que tablas de picar, cuchillos y esponjas pueden acumular bacterias si no se desinfectan adecuadamente.

Entre las medidas más importantes están separar tablas para carnes y vegetales, desinfectar con soluciones adecuadas y secar correctamente los utensilios.

Estas acciones reducen el riesgo de contaminación cruzada y previenen enfermedades gastrointestinales. En esta entrega, una experta visita el hogar de una televidente para explicar el proceso paso a paso. Las recomendaciones están disponibles en el video adjunto.



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