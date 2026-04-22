Estilo de Vida
Cómo desinfectar correctamente su cocina para evitar enfermedades
Tablas, cuchillos y esponjas pueden convertirse en focos de contaminación si no se desinfectan de manera adecuada. Una experta revela el método correcto para evitarlo.
Aunque el lavado diario de utensilios es una práctica común, estudios sobre inocuidad alimentaria advierten que tablas de picar, cuchillos y esponjas pueden acumular bacterias si no se desinfectan adecuadamente.
Entre las medidas más importantes están separar tablas para carnes y vegetales, desinfectar con soluciones adecuadas y secar correctamente los utensilios.
Estas acciones reducen el riesgo de contaminación cruzada y previenen enfermedades gastrointestinales. En esta entrega, una experta visita el hogar de una televidente para explicar el proceso paso a paso. Las recomendaciones están disponibles en el video adjunto.
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