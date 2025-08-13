Cómo dejar su herencia en orden para evitar guerras familiares

Tomar decisiones sobre el patrimonio personal va más allá de los números: implica una visión de futuro y el cuidado de las relaciones familiares. La forma en que se planifique y ejecute una herencia puede marcar la diferencia entre preservar la armonía o generar tensiones irreversibles (ver video adjunto en la portada).



Hoy en Buen Día, abordamos un tema crucial: cómo heredar en vida de manera segura y ordenada. En la entrevista que está en la portada de este artículo, el abogado especialista en derecho de familia, Pedro Beirute, explica las mejores estrategias para proteger lo que con esfuerzo se ha construido, evitando que las emociones, la culpa o las decisiones apresuradas conduzcan a errores costosos.



Planificar con antelación, recibir asesoría profesional y tomar decisiones con claridad son pasos esenciales para garantizar un legado protegido y relaciones familiares saludables.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.