Certificados de inversión: claves para evitar errores antes de firmar

Muchas personas en Costa Rica buscan maneras seguras de hacer crecer su dinero, y los certificados de inversión suelen aparecer entre las opciones más populares. Sin embargo, aunque son instrumentos conocidos, no siempre se toman en cuenta detalles clave antes de firmar, lo que puede llevar a errores o expectativas poco claras sobre los rendimientos.

Aspectos como la tasa de interés, el plazo, las condiciones de retiro anticipado y la entidad financiera que respalda la inversión son factores que conviene analizar con calma. Una decisión informada puede marcar la diferencia entre una inversión conveniente y una experiencia poco satisfactoria (ver video adjunto).

Para entender mejor qué debe revisar antes de invertir en un certificado y cuáles son los errores más comunes que se cometen, en el programa conversamos con la asesora financiera Adriana Madrigal, quien compartió recomendaciones prácticas para tomar decisiones más seguras con su dinero.



