Carta de despido en diciembre: cuándo es legal y cuándo no

Para muchas personas, el cierre de año no solo trae celebraciones, sino también angustia e incertidumbre laboral. El temor a un despido o a la no renovación del contrato se repite cada diciembre en distintos centros de trabajo, afectando a trabajadores de diversos sectores.

Las dudas suelen ser las mismas: ¿qué ocurre si el patrono entrega una carta de despido sin justificación?, ¿qué pasa cuando el empleador alega una falta grave?, ¿cuáles son los derechos que el trabajador conserva incluso en estas circunstancias?









En esta entrevista, el abogado especialista en derecho laboral Marco Durante explica, de forma clara y sencilla, cuáles son los derechos laborales vigentes y qué aspectos se deben tomar en cuenta ante una situación que, tarde o temprano, puede presentarse en la vida laboral de cualquier persona.